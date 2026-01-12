Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vandalismus in Graal-Müritz sorgt für hohen Sachschaden

Graal Müritz/Landkreis Rostock (ots)

Seit Dezember letzten Jahres kommt es im Ostseebad Graal-Müritz immer wieder zu erheblichen Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen. So kam es wiederholt zu diversen Schmierereien innerhalb öffentlicher Sanitäranlagen und Beschädigungen an mehreren Straßenlaternen.

Mitarbeiter der Gemeinde Graal-Müritz stellten demnach fest, dass in den öffentlichen Toiletten am Seebrückenvorplatz sowie am Parkplatz "Zur Seebrücke" unzählige Graffitis meist mit Bezug zum Fußballverein "FC Hansa Rostock" angebracht wurden. Des Weiteren wurden seit dem 17.12.2025 bislang insgesamt 21 Straßenlaternen außer Betrieb gesetzt, in dem die Mastklappen unsachgemäß geöffnet und darin enthaltene Steuerungselemente beschädigt wurden.

So wurden in der Zeit vom 17. bis 22.12.2025 zehn Laternen im Bereich der Strandpromenade und vom 23.12.2025 bis 02.01.2026 16 Laternen im Bereich des Eulenweges durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der entstandene Sachschaden für die Gemeinde Graal-Müritz beträgt mittlerweile über 15.000EUR. Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt derweil wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Hinweise, die zur Aufklärung der vorliegenden Sachverhalte führen, nimmt Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell