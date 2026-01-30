Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Erneuter Fahrzeugaufbruch und Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Külsheim: Erneuter Fahrzeugaufbruch - Polizei sucht Zeugen

In Külsheim wurde ein weiterer Fall bekannt, bei dem eine unbekannte Person die Scheibe eines Pkws eingeschlagen hatte. Das Fahrzeug stand im Zeitraum von Mittwoch, 10.30 Uhr, bis Donnerstag, 9.15 Uhr, im Parkhaus "Parkscheune" in der Boxtalstraße, als ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertüre einschlug. Entwendet wurde allerdings nichts. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall - Fahrt endet auf dem Dach

Für eine 21-Jährige endete eine Autofahrt am Donnerstagabend bei Lauda-Königshofen mit einem Überschlag. Als die Frau gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 2801 fuhr, kam sie mit ihrem Toyota, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch stürzte das Fahrzeug eine etwa 2,5 Meter tiefe Böschung hinab, überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Feld zum Liegen. Durch den Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 8.000Euro.

