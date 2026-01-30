PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Erneuter Fahrzeugaufbruch und Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Külsheim: Erneuter Fahrzeugaufbruch - Polizei sucht Zeugen

In Külsheim wurde ein weiterer Fall bekannt, bei dem eine unbekannte Person die Scheibe eines Pkws eingeschlagen hatte. Das Fahrzeug stand im Zeitraum von Mittwoch, 10.30 Uhr, bis Donnerstag, 9.15 Uhr, im Parkhaus "Parkscheune" in der Boxtalstraße, als ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertüre einschlug. Entwendet wurde allerdings nichts. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall - Fahrt endet auf dem Dach

Für eine 21-Jährige endete eine Autofahrt am Donnerstagabend bei Lauda-Königshofen mit einem Überschlag. Als die Frau gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 2801 fuhr, kam sie mit ihrem Toyota, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch stürzte das Fahrzeug eine etwa 2,5 Meter tiefe Böschung hinab, überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Feld zum Liegen. Durch den Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 8.000Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 19:04

    POL-HN: Hohenlohekreis: Großer Polizeieinsatz nach Swatting-Anruf

    Heilbronn (ots) - Pfedelbach: Mutmaßlicher Swatting Anruf löst großen Polizeieinsatz aus Am späten Donnerstagnachmittag löste ein bislang unbekannter Anrufer einen größeren Polizeieinsatz in Pfedelbach aus. Gegen 16:45 Uhr meldete sich eine männliche Person telefonisch beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn nannte einen Namen und seine angebliche Adresse in Pfedelbach und teilte mit, eine ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:37

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche, aufgebrochene Autos und 25 Stunden am Steuer

    Heilbronn (ots) - Lauda-Königshofen: Zeugen nach Einbruch gesucht Zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und Mittwochabend, 20 Uhr, brach eine bisher unbekannte Person in eine Wohnung in Lauda ein. Der Täter gelangte auf bisher unbekannte Weise ins Innere der Erdgeschosswohnung in der Badstraße, durchwühlte die Räumlichkeiten und brach eine Türe im Inneren gewaltsam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren