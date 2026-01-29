Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche, aufgebrochene Autos und 25 Stunden am Steuer

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Einbruch gesucht Zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und Mittwochabend, 20 Uhr, brach eine bisher unbekannte Person in eine Wohnung in Lauda ein. Der Täter gelangte auf bisher unbekannte Weise ins Innere der Erdgeschosswohnung in der Badstraße, durchwühlte die Räumlichkeiten und brach eine Türe im Inneren gewaltsam auf. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Bad Mergentheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Bad Mergentheim. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr gelangten zwei Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür ins Innere des Gebäudes in der Igersheimer Straße. Anschließend durchwühlten sie das Inventar und entwendeten Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum, rund um die Igersheimer Straße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischofsheim/ Külsheim/ Großrinderfeld: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen Im Main-Tauber-Kreis wurden am Mittwoch mehrere Autos aufgebrochen. In Külsheim wurde zwischen 8:30 Uhr und 10:20 Uhr die linke hintere Scheibe eines VW eingeschlagen, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Prinz-Eugen-Straße stand. Das Fahrzeug wurde durchwühlt, allerdings wurde ersten Erkenntnissen nach nichts gestohlen. Zwischen 7:30 Uhr und 16 Uhr wurden auf dem Parkplatz eines Unternehmens in der Hochhäuser Straße in Tauberbischofsheim Scheiben an einem BMW und einem VW gewaltsam geöffnet und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. In Großrinderfeld traf es einen Ford, der zwischen 12:15 Uhr und 15:15 Uhr in der Frankenstraße hinter einer Sporthalle geparkt war. Eine unbekannte Person hatte in diesem Zeitraum das Fenster der Beifahrertür zerstört und eine im Fahrzeug liegende Handtasche und das Handschuhfach durchsucht. Gestohlen wurde jedoch nichts. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise zum Fall in Külsheim nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen in Tauberbischofsheim und Großrinderfeld machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

A81/ Tauberbischofsheim: Polizei verordnet Zwangspause 25 Stunden ohne Pause saßen zwei Lkw-Fahrer von Dienstag auf Mittwoch am Steuer ihres Sattelzugs. Der Kühllaster wurde am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Männer am Tag zuvor in Italien gestartet waren, die vorgeschriebenen Ruhepausen aber nicht einhielten. Die Männer hatten auch versucht das digitale Kontrollgerät zu übertölpeln, indem sie die letzten Stunden vor der Kontrolle ohne Fahrerkarten fuhren. Die beiden Männer mussten jeweils eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro erbringen. Außerdem durften sie ihre Fahrt für mindestens neun Stunden nicht fortsetzen. Die Lkw-Lenker wurden zum Ausruhen in ein Hotel gebracht.

