Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch, Unfall und Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Nach einem Wohnungseinbruch am Mittwoch in Öhringen sucht die Polizei nach Zeugen. Der Täter verschaffte sich zwischen 8 Uhr und 19:20 Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise, Zugang zur Wohnung in einem Gebäude in der Friedrichsruher Straße und entwendete dort Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw wurden am Mittwochmittag auf der Landesstraße 1088 in Öhringen zwei Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt. Eine 56-Jährige befuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW die Autobahnabfahrt der Autobahn 6 aus Richtung Nürnberg kommend und wollte nun nach links auf die Landesstraße 1088 in Richtung Stadtmitte Öhringen abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den von rechts kommenden Mercedes einer 79-Jährigen, wodurch es zur Kollision kam. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Zur Höhe der an den Autos entstandenen Schäden, können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Öhringen: Verkehrsunfallflucht auf der Herrenwiese - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag kam es zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz Herrenwiese in Öhringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Nissan Micra stellte bei der Rückkehr an ihr Fahrzeug frische Beschädigungen fest. Aufgrund des Schadensbilds wird von einem Fehler beim Ein- oder Ausparken ausgegangen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell