Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand in Garagenkomplex eines Mehrfamilienhauses

Nordhorn (ots)

Am Sonntag kam es gegen 11:50 Uhr in der Garage eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelm-Raabe-Straße in Nordhorn zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine in der Garage abgestellte Papiertonne in Brand. Dabei entwickelte sich zunächst eine starke Rauchentwicklung, die von Anwohnern bemerkt wurde. Die Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert und konnten ein Übergreifen des Feuers verhindern.

Nach ersten Einschätzungen wurde lediglich die betroffene Mülltonne beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der 05921 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell