POL-EL: Lathen - Feuer an historischer Dampflokomotive

Lathen (ots)

Am Samstag, den 4. Januar 2026, kam es gegen 15:22 Uhr an der Sögeler Straße in Lathen zu einem Brand an einer stillgelegten und öffentlich als Denkmal ausgestellten Schmalspurdampf-Lokomotive ("Pingel Anton").

Nach bisherigen Erkenntnissen befüllten bislang unbekannte Täter den offenen Kessel der Lokomotive mit Müll und Unrat und entzündeten diesen, sodass es zu einem Feuer kam. Die Freiwillige Feuerwehr Lathen war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand im Kessel innerhalb kurzer Zeit löschen.

Ob durch das Feuer ein Schaden an der Lokomotive entstanden ist, wird derzeit noch geprüft. Die Höhe eines möglichen Schadens ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932 / 7210-0 zu melden.

