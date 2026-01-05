Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Juweliergeschäft

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Januar 2026, 18:45 Uhr, und Sonntag, 4. Januar 2026, 09:45 Uhr, kam es in der Straße Schumachershagen in Nordhorn zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Anschließend entwendeten sie diverse Gegenstände und entfernten sich in unbekannte Richtung. Das genaue Diebesgut ist bislang noch nicht abschließend bekannt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 10.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell