Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Haren (ots)
In der Zeit von Mittwochmorgen bis Donnerstagnachmittag kam es im Tinner Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug zwei Warnbaken auf einer Verkehrsinsel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.
