Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Gestern Abend gegen 20:40 Uhr kam es auf der Rheiner Straße (B70) Ecke K316 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog in Fahrtrichtung Spelle mit seinem Sattelzug nach rechts ab und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 04.01.2026 – 09:20

    POL-EL: Niederlangen - Einbruch in Lagerhalle

    Niederlangen (ots) - In der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 8 Uhr kam es in der Ost-West-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle. Sie entwendeten unter anderem drei E-Bikes und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 09:19

    POL-EL: Börger - Versuchter Einbruch in Imbiss

    Börger (ots) - In der Zeit von Freitag, 22:30 Uhr bis Samstag, 08:45 Uhr kam es in der Sögeler Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten sich Zugang zu einem Imbiss zu verschaffen. Aus ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verließen den Tatort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden. Rückfragen ...

    mehr
