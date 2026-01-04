Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Gestern Abend gegen 20:40 Uhr kam es auf der Rheiner Straße (B70) Ecke K316 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog in Fahrtrichtung Spelle mit seinem Sattelzug nach rechts ab und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell