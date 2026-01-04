Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Frontalzusammenstoß - Mit Sommerreifen auf winterglatter Fahrbahn Kontrolle verloren

Lingen (ots)

Heute um 07:50 Uhr kam es auf der B70 zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines Chrysler 300C verlor auf der winterglatten Fahrbahn in Richtung Meppen die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 62-jähriger Fahrer eines Opel Insignia konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass sich an dem Chrysler Sommerreifen befunden haben. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

