Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Niederlangen - Einbruch in Lagerhalle
Niederlangen (ots)
In der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 8 Uhr kam es in der Ost-West-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle. Sie entwendeten unter anderem drei E-Bikes und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.
