POL-EL: Freren - Einbruch in Wohnhaus

Freren (ots) - Bereits am Dienstag, 30.12.25 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:20 Uhr kam es in der Görtestraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten dieses. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. ...

