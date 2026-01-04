Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Freren - Einbruch in Wohnhaus
Freren (ots)
In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag kam es in der Königstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie entwendeten unter anderem Armbanduhren und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.
