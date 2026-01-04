Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Glätteunfall - Fahrzeug kommt im Seitenraum zum Liegen

Geeste (ots)

Gestern um 13:55 Uhr kam es auf dem Wietmarscher Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Touran verlor auf der witterungsbedingt glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge schleudert der Pkw in den Seitenraum und kommt dort auf der Seite zum Liegen. Der 22-Jährige und seine 20-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

