PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Glätteunfall - Fahrzeug kommt im Seitenraum zum Liegen

Geeste (ots)

Gestern um 13:55 Uhr kam es auf dem Wietmarscher Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Touran verlor auf der witterungsbedingt glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge schleudert der Pkw in den Seitenraum und kommt dort auf der Seite zum Liegen. Der 22-Jährige und seine 20-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 09:16

    POL-EL: Nordhorn - Radfahrer bei Unfall mit Rettungswagen schwer verletzt

    Nordhorn (ots) - Gestern um 19:25 Uhr kam es in der Straße Richterskamp zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Fahrerin eines Rettungswagens beabsichtigt unter Nutzung von Sondersignalen von der Rettungswache auf die Fahrbahn zu fahren. Hierbei übersieht sie einen 77-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Radfahrer schwer ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 12:48

    POL-EL: Freren - Einbruch in Wohnhaus

    Freren (ots) - Bereits am Dienstag, 30.12.25 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:20 Uhr kam es in der Görtestraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten dieses. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 12:42

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - In der Silvesternacht kam es im Süderweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren