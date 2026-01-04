PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer bei Unfall mit Rettungswagen schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern um 19:25 Uhr kam es in der Straße Richterskamp zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Fahrerin eines Rettungswagens beabsichtigt unter Nutzung von Sondersignalen von der Rettungswache auf die Fahrbahn zu fahren. Hierbei übersieht sie einen 77-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

