Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer bei Unfall mit Rettungswagen schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern um 19:25 Uhr kam es in der Straße Richterskamp zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Fahrerin eines Rettungswagens beabsichtigt unter Nutzung von Sondersignalen von der Rettungswache auf die Fahrbahn zu fahren. Hierbei übersieht sie einen 77-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

