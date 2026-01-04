Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Radfahrer bei Unfall mit Rettungswagen schwer verletzt
Nordhorn (ots)
Gestern um 19:25 Uhr kam es in der Straße Richterskamp zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Fahrerin eines Rettungswagens beabsichtigt unter Nutzung von Sondersignalen von der Rettungswache auf die Fahrbahn zu fahren. Hierbei übersieht sie einen 77-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
