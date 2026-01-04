Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Börger - Versuchter Einbruch in Imbiss
Börger (ots)
In der Zeit von Freitag, 22:30 Uhr bis Samstag, 08:45 Uhr kam es in der Sögeler Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten sich Zugang zu einem Imbiss zu verschaffen. Aus ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verließen den Tatort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.
