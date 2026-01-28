Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch, Unfälle, Zeugenaufruf wegen aufgebrochenem Zigarettenautomaten

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Abstatt: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen versuchten in ein Einfamilienhaus in Abstatt einzubrechen. Zwischen 7 Uhr am Samstagmorgen und 10:30 Uhr am Dienstagvormittag versuchten der oder die Einbrecher gewaltsam die Haustür des Gebäudes in der "Obere Drittelgasse" zu öffnen. Die Tür hielt den Versuchen stand, allerdings entstand daran ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die "Obere Drittelgasse" verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

Oberstenfeld: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei Oberstenfeld kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem dreirädrigen Leichtfahrzeug auf der Landesstraße 1116 von Oberstenfeld in Richtung Schmidhausen, als er kurz nach der Kreisgrenze zum Landkreis Heilbronn nach links in Richtung Beilstein abbiegen wollte. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Fiat einer 23-Jährigen übersah, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuglenker erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften behandelt. Die Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen werden ersten Schätzungen nach mit rund 14.000 Euro beziffert.

Talheim: Aufbruch von Zigarettenautomaten - Polizei sucht Zeugen

Im Talheimer Gewerbegebiet wurde am Wochenende ein Zigarettenautomat von Unbekannten gesprengt und der gesamte Inhalt entwendet. Am Sonntag fiel auf, dass der Automat, der in der Straße "Schindersgrube" angebracht war, gewaltsam geöffnet und komplett zerstört wurde. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den genauen Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 zu melden.

Ilsfeld: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag bei Ilsfeld sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 58-Jährige war gegen 11 Uhr in ihrem Mercedes auf der Landesstraße 1100 von Ilsfeld in Richtung Auenstein unterwegs, als sie an der Kreuzung mit der Eisenbahnstraße, auf Höhe eines Discounters, an einer roten Ampel anhalten musste. Als die Ampel wieder auf grün umschaltete fuhr die Frau los und wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Ein 56-Jähriger, der zeitgleich von der Eisenbahnstraße mit seinem Audi in die Kreuzung fuhr, missachtete ein für ihn geltendes Stoppschild und die Vorfahrt der Mercedes-Fahrerin, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Während der Mercedes durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht wurde, gab der Audi-Lenker Gas und fuhr geradeaus über die Eisenbahnstraße in Richtung des dortigen Industriegebiets. Da durch die Kollision die Stoßstange mitsamt Kennzeichen des Audis abgerissen wurde und an der Unfallstelle zurückblieb, führte die Spur schnell zum Besitzer des Wagens. Dieser konnte schließlich mitsamt dem beschädigten Audi von einer Polizeistreife an seiner Anschrift angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur von der Unfallstelle geflüchtet war, sondern überdies auch nicht im Besitz eines Führerscheins war. Er muss sich nun wegen der Unfallflucht und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 7.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

