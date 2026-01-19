PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Leuchtmitteln und Leuchtstrahlern

Neustadt/Wied OT Neschen (ots)

Im Zeitraum vom 15.01.2026 bis 16.01.2026 wurden durch bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in Neustadt/Wied OT Neschen, Neschener Straße Leuchtmittel aus der Außenbeleuchtung entwendet. Im Zeitraum vom 16.01.2026 bis 19.01.2026 wurden bei derselben Firma die dazugehörigen Leuchtstrahler ebenfalls durch unbekannte Täter entwendet. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen der Polizei keinerlei Hinweise vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu den Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:02

    POL-PDNR: Pkw ohne Zulassung und nicht versichert

    Hövels (ots) - Am Sonntagnachmittag, 18.01.2026, gegen 16:00 Uhr, kam einer Streifenwagenbesatzung auf der B 62, bei Hövels, ein Pkw ohne angebrachte Kennzeichen entgegen. Die Beamten wendeten schließlich den Streifenwagen und folgten diesem Pkw. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle, bestätigte sich schnell der Verdacht, dass der Pkw nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und dementsprechend auch ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:25

    POL-PDNR: Nötigung im Straßenverkehr

    Friesenhagen (ots) - Als eine 32-jährige Pkw-Fahrerin die K 77 im Bereich Friesenhagen befuhr, folgte ihr zunächst ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer und fuhr dicht auf ihr Fahrzeug auf. Schließlich überholte der Fahrzeugführer die 32-jährige, bremste sie aus und stellte seinen Pkw quer vor ihren. Er stieg aus, kam auf die Fahrerseite des Pkw und sprach die 32-jährige an, die jedoch verschreckt in ihrem von innen ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:46

    POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz

    Kirchen/Sieg (ots) - Einer Streifenwagenbesatzung hiesiger Dienststelle fiel am Freitag, 16.01.2026, gegen 16:15 Uhr, auf der Hauptstr. in Kirchen ein E-Scooter auf, an dem offensichtlich nur die obere Hälfte des erforderlichen Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem wurden bei der durchgeführten Kontrolle des 18-jährigen Fahrers drogentypische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren