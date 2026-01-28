Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Eingestürzte Fahrbahndecke aufgrund von Wasserrohrbruch

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Fahrbahndecke eingestürzt

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Königsberger Straße musste diese am Mittwochnachmittag, gegen 15:20 Uhr, voll gesperrt werden. Der Rohrbruch führte dazu, dass die Fahrbahndecke an mehreren Stellen einstürzte. Mehrere Anwohner wurden aufgefordert ihre Fahrzeuge umzuparken, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell