Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Alkoholfahrt ohne Führerschein, Einbruch und Verkehrsunfall

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Alkoholfahrt ohne Führerschein

Ein 38-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Heilbronn gleich wegen mehrerer Delikte verantworten. Der Mann fuhr gegen 21:30 Uhr in seinem Fiat auf der Grünewaldstraße, als er von einer Polizeistreife angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei fiel auf, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht auf den Fiat zugelassen waren. Da der Fahrer zudem nach Alkohol roch, wurde mit ihm ein Atemtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über drei Promille an, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben sollte. Weil der Fiat-Lenker allerdings nicht in Besitz eines solchen ist, muss er nun nicht nur mit Anzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Untereisesheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

In Untereisesheim brachen Unbekannte am Mittwoch in ein Einfamilienhaus ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr schlugen der oder die Einbrecher die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss des Gebäudes in der Königsberger Straße ein und gelangten so ins Innere. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten, stahlen Schmuck und machten sich schließlich unerkannt aus dem Staub. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Königsberger Straße oder auf den angrenzenden Feldern verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Senior von Auto erfasst

Ein 85-Jähriger wurde am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn verletzt. Eine 38-Jährige fuhr mit ihrem Audi gegen 12:30 Uhr auf der Straße "Friedensplatz" und suchte einen Parkplatz. Als sie sah, dass eine andere Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Auto aus einer nahegelegenen Parklücke herausfahren wollte, setzte die Audi-Lenkerin zurück um dem anderen Fahrzeug die Ausfahrt zu ermöglichen. Dabei übersah sie wohl den 85-Jährigen, der hinter ihrem Fahrzeug die Straße überquerte und kollidierte mit diesem. Der Senior wurde zu Boden geworfen und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell