Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Autofahrer flüchtet schwimmend vor Polizei, Einbrüche, Verkehrskontrolle

Heilbronn (ots)

Neckarsulm/Heilbronn: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und springt in den Neckar

Ein 38-Jähriger versuchte in der Nacht auf Freitag schwimmend vor der Polizei zu flüchten. Der Mann fuhr gegen Mitternacht in seinem Renault auf der Brückenstraße von Neckarsulm in Richtung Obereisesheim. Auf Höhe des Parkplatzes einer Firma für Motorenteile hatte die Polizei zu diesem Zeitpunkt eine Kontrollstelle eingerichtet. Als der Autofahrer die Polizeibeamten bemerkte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr davon. Eine Streife, die dem Renault daraufhin folgte, bemerkte, dass der Wagen auf einen Fahrradweg am Neckar flüchtete und dort in Richtung Heilbronn raste. Nachdem der Mann die Anhaltesignale der Polizei zunächst ignorierte, stoppte er sein Fahrzeug schließlich doch unter einer Autobahnbrücke. Dort stieg er aus dem Wagen, rannte in Richtung des Neckars, sprang ins Wasser und versuchte sich schwimmend einer Kontrolle zu entziehen. Der Mann schaffte es nach mehreren Minuten im kalten Wasser bis zur Mittelinsel, wo er von einer Streife der Polizeihundeführerstaffel festgenommen wurde. Ein Rettungsboot der Feuerwehr brachte ihn von der Insel ans Ufer, wo er von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Auto fanden Polizeibeamte verschiedene Betäubungsmittel außerdem waren an dem Wagen falsche Kennzeichen angebracht. Der 38-Jährige, der zudem ohne Führerschein am Steuer saß, wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten müssen.

Zaberfeld: Zeugen nach Einbruch gesucht

Das Polizeirevier Lauffen sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in Zaberfeld einbrachen. Zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster an der Gebäuderückseite des Hauses im Karpfenweg und gelangten darüber ins Innere. Die Eindringlinge entwendeten Schmuck und Bargeld bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Karpfenweg verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Nordheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in eine Wohnung am Donnerstag in Nordheim sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte öffneten gewaltsam die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße "Im Pfädle". Der oder die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und entwendeten Schmuck. Die Unbekannten flüchteten und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

A81/ Ilsfeld: Kontrollaktion auf der Autobahn

Gemeinsam mit Beamten des Hauptzollamts Heilbronn überprüften Polizisten der Verkehrspolizei Weinsberg an der Autobahn 81 auf dem Rastplatz Wunnenstein am Donnerstagnachmittag 75 Fahrzeuge und 92 Personen. Das Ergebnis: Ein Autofahrer war ohne Führerschein unterwegs. Ein Fahrzeug verfügte nicht über eine gültige Versicherung. Eine Person hatte einen verbotenen Silvesterböller dabei, außerdem wurde ein gestohlener E-Scooter wiederaufgefunden. An zwei Fahrzeugen war die Ladung nicht richtig gesichert, an zwei weiteren die Betriebserlaubnis erloschen. Eine Person saß unter dem Einfluss von THC am Steuer. Drei Fahrzeugführer bedienten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Zudem wurden 24 Geschwindigkeitsverstöße zur Anzeige gebracht.

Heilbronn: Einbruch in Sportgaststätte - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen erneut in eine Sportgaststätte in Heilbronn Sontheim ein. Erst vor knapp zwei Wochen waren Einbrecher in dasselbe Lokal eingestiegen. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6198968) Gegen 0:15 Uhr am Freitagmorgen öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Hofwiesenstraße um so ins Innere zu gelangen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, vermutlich aber nichts gestohlen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen rund um die Hofwiesenstraße machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Bad Friedrichshall-Kochendorf wurde am Donnerstag ein geparkter VW beschädigt. Der rote Touran war zwischen 17:40 Uhr und 18 Uhr am Fahrbahnrand der Amorbacher Straße geparkt. Gegen 17:45 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Schlag und sah auf der Straße einen silbernen VW, der kurz anhielt dann aber weiterfuhr. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Streifschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, an der der Fahrbahn zugewandten Seite seines Wagens. Ob es sich bei dem silbernen Kleinwagen um das Verursacherfahrzeug handelt, können hoffentlich weitere Verkehrsteilnehmer angeben, die laut der Zeugin zum Unfallzeitpunkt auf der Straße unterwegs waren. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell