POL-HN: Hohenlohekreis: Großer Polizeieinsatz nach Swatting-Anruf

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Mutmaßlicher Swatting Anruf löst großen Polizeieinsatz aus

Am späten Donnerstagnachmittag löste ein bislang unbekannter Anrufer einen größeren Polizeieinsatz in Pfedelbach aus. Gegen 16:45 Uhr meldete sich eine männliche Person telefonisch beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn nannte einen Namen und seine angebliche Adresse in Pfedelbach und teilte mit, eine Person erschossen zu haben. Zahlreiche Polizeistreifen eilten daraufhin nach Pfedelbach und sicherten das Gebiet weiträumig ab. Gegen 17:45 Uhr konnte der mutmaßliche Anrufer schließlich widerstandslos festgenommen werden. Eine tote oder verletzte Person konnte von den Einsatzkräften weder in der Wohnung des angeblichen Anrufers, noch in der näheren Umgebung aufgefunden werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Anruf um einen "Swatting-Fall" handelte. Die Ermittlungen dauern an.

"Swatting" bezeichnet eine vorsätzliche Falschmeldung bei Polizei oder Rettungsdiensten, mit dem Ziel, einen bewaffneten Großeinsatz (z.B. durch Spezialeinheiten) an einer bestimmten Adresse auszulösen. Täter geben dabei erfundene schwere Straftaten oder akute Gefahrenlagen vor. Je nach Einzelfall liegen bei Swatting-Fällen Verstöße gegen §145 StGB (Missbrauch von Notrufen) oder §145d StGB (Vortäuschen einer Straftat) vor.

