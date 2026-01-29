PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Großer Polizeieinsatz nach Swatting-Anruf

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Mutmaßlicher Swatting Anruf löst großen Polizeieinsatz aus

Am späten Donnerstagnachmittag löste ein bislang unbekannter Anrufer einen größeren Polizeieinsatz in Pfedelbach aus. Gegen 16:45 Uhr meldete sich eine männliche Person telefonisch beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn nannte einen Namen und seine angebliche Adresse in Pfedelbach und teilte mit, eine Person erschossen zu haben. Zahlreiche Polizeistreifen eilten daraufhin nach Pfedelbach und sicherten das Gebiet weiträumig ab. Gegen 17:45 Uhr konnte der mutmaßliche Anrufer schließlich widerstandslos festgenommen werden. Eine tote oder verletzte Person konnte von den Einsatzkräften weder in der Wohnung des angeblichen Anrufers, noch in der näheren Umgebung aufgefunden werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Anruf um einen "Swatting-Fall" handelte. Die Ermittlungen dauern an.

"Swatting" bezeichnet eine vorsätzliche Falschmeldung bei Polizei oder Rettungsdiensten, mit dem Ziel, einen bewaffneten Großeinsatz (z.B. durch Spezialeinheiten) an einer bestimmten Adresse auszulösen. Täter geben dabei erfundene schwere Straftaten oder akute Gefahrenlagen vor. Je nach Einzelfall liegen bei Swatting-Fällen Verstöße gegen §145 StGB (Missbrauch von Notrufen) oder §145d StGB (Vortäuschen einer Straftat) vor.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 12:37

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche, aufgebrochene Autos und 25 Stunden am Steuer

    Heilbronn (ots) - Lauda-Königshofen: Zeugen nach Einbruch gesucht Zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und Mittwochabend, 20 Uhr, brach eine bisher unbekannte Person in eine Wohnung in Lauda ein. Der Täter gelangte auf bisher unbekannte Weise ins Innere der Erdgeschosswohnung in der Badstraße, durchwühlte die Räumlichkeiten und brach eine Türe im Inneren gewaltsam ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:06

    POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch, Unfall und Unfallflucht

    Hohenlohekreis (ots) - Öhringen: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht Nach einem Wohnungseinbruch am Mittwoch in Öhringen sucht die Polizei nach Zeugen. Der Täter verschaffte sich zwischen 8 Uhr und 19:20 Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise, Zugang zur Wohnung in einem Gebäude in der Friedrichsruher Straße und entwendete dort Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren