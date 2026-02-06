Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Schlägerei zwischen mehreren Personen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 01.02.2026, kam es gegen 23:00 Uhr bei einer Fastnachtsveranstaltung im Bereich der Mehrzweckhalle in Bleibach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Schlägerei ein zunächst verbaler Streit zwischen mehreren Personen voraus, in den weitere Personen schlichtend eingegriffen haben sollen. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es offenbar zu wechselseitigen Körperverletzungen wobei mindestens zwei Personen verletzt wurden.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht aufgrund der unterschiedlichen Darstellungen zum Sachverhalt wichtige Zeugen, die den Vorfall beobachten haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell