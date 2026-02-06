Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Ablenkung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.02.2026, führte die Verkehrspolizei Waldshut eine Schwerpunktkontrolle mit der Zielrichtung Ablenkung durch. An der dafür eingerichteten Kontrollstelle an der B34 Höhe des Rheinschlosses, konnten die Einsatzkräfte am Vormittag innerhalb von zwei Stunden insgesamt acht Handyverstöße ahnden. Ablenkung ist eine der häufigsten Unfallursachen in Baden-Württemberg. Vor allem Smartphones, aber auch Bordcomputer und Assistenzsysteme lenken vom Verkehrsgeschehen ab. Neben der Ahndung der Ordnungswidrigkeit, in der Regel folgen ein Bußgeld von 100 Euro plus Gebühren und ein Punkt in Flensburg, sensibilisierten die Einsatzkräfte die Angehaltenen auch für die Risiken von Ablenkung.

