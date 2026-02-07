Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch (Versuch) in Wohnhaus - Täter versucht Garagentor aufzuhebeln - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Löffingen

In der Nacht von Donnerstag 05.02.2026 auf Freitag 06.02.2026 versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Schachenweg in Löffingen einzubrechen.

Wie die Bewohner am nächsten Mittag feststellten, gab es frische Hebelspuren von mindestens zwei unterschiedlichen Werkzeugen am Garagentor. Ganz offenbar versuchte die Täterschaft das Tor an der Verriegelung aufzuhebeln, scheiterte aber glücklicherweise an einer zusätzlich angebrachten Verriegelung, welche innerhalb des Tores angebracht und eingerastet war.

Da die Garage im Erdgeschoss des Wohnhauses unmittelbar im Gebäude liegt, wäre sonst der Zugang zu den Wohnräumlichkeiten nur noch mit einem geringen Hindernis versehen gewesen.

Die Nachbarschaft nahm gegen 00:30 Uhr in der Nacht ein passendes Geräusch wahr, konnte dies zu dem Zeitpunkt aber noch nicht in Verbindung zu einem Einbruchsversuch bringen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651 9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen die im genannten Bereich in der Stadt - eventuell auch schon in den Tagen zuvor - verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

