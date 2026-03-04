Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung durch Graffiti an Weinbergterrassen: Polizei bittet um Hinweise auf zwei flüchtige Sprayer

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zwei Graffiti-Sprayer haben am gestrigen Dienstagabend zwei Natursteinmauern der Weinbergterrassen in Kassel besprüht. Der so entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mindestens im vierstelligen Bereich liegen. Eine Anwohnerin hatte die beiden Männer gegen 18 Uhr dabei beobachtet, wie sie über eine Fläche von mehreren Metern die Buchstaben "LTK" mit schwarzer und weißer Farbe auf die Mauern unterhalb der Grimmwelt sprühten und daraufhin die Polizei gerufen. Noch bevor die hinzugeeilten Beamten die Täter jedoch dingfest machen konnten, ergriffen diese zu Fuß die Flucht in Richtung Grimmwelt und weiter in den Schlangenweg, wo sich ihre Spur verliert. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit weiteren Polizeistreifen konnten die Täter nicht mehr gefasst werden.

Bei den flüchtigen Sprayern handelt es sich um zwei maskierte Männer mit schlanker Statur. Einer von ihnen trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose und weiße Schuhe, der Andere einen grauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell