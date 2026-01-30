Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrollstelle der Polizei

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026) richteten Polizeikräfte in der Zeit von 9:45 Uhr bis 12:45 Uhr zur Überwachung des Straßenverkehrs eine Kontrollstelle in der Mundenheimer Straße ein. Insgesamt 19 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Dabei mussten die Beamten sechs Ordnungswidrigkeiten feststellen - drei Fahrzeugführer nutzten ein Mobiltelefon während der Fahrt und bei drei Fahrzeugen entsprach die Bereifung nicht den Vorschriften. Bei zwei Autos untersagten die Polizeikräfte aufgrund erheblicher Mängel die Weiterfahrt.

Die Verkehrsüberwachung durch stationäre oder mobile Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen spielen für die Sicherheit im Straßenverkehr eine zentrale Rolle und werden auch in Zukunft fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell