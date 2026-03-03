Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Unbekannte Tote nach Hinweis und Ermittlungen identifiziert

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Nachdem sich die Polizei vor knapp zwei Wochen mit Fotos der Bekleidung und der Tätowierung einer zuvor unbekannten Verstorbenen an die Öffentlichkeit gewendet hat, konnte die Frau inzwischen identifiziert werden. Wie die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo berichten, waren nach der Veröffentlichung am 19. Februar 2026 mehrere Hinweise auf verschiedene Personen eingegangen. Einer dieser Hinweise deutete auf eine 52-jährige Frau aus Baunatal hin, die sehr zurückgezogen gelebt hatte und bisher nicht vermisst gemeldet worden war. Durch weitere Ermittlungen konnte nun zweifelsfrei geklärt werden, dass es sich bei ihr um die Verstorbene handelt.

Die zunächst unbekannte leblose Frau war am 2. Februar 2026 neben einem der Hauseingänge eines Mehrfamilienhauses in der Markstraße in Baunatal von einem Bewohner gefunden worden. Für sie war leider jede Hilfe zu spät gekommen. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Identität der Toten und der genauen Todesursache waren wie üblich von den Beamten der Kasseler Kriminalpolizei übernommen worden. Bei den Ermittlungen und der Obduktion der Verstorbenen hatten sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die Identität der Toten konnte jedoch trotz umfangreicher Ermittlungen nicht geklärt werden, weshalb sich die Kriminalbeamten schließlich mit Fotos der Bekleidung der Frau und der Tätowierung an die Öffentlichkeit gewendet hatten.

Medienvertreter werden gebeten, die veröffentlichten Fotos soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell