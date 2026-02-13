PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Hinweise zu Betrüger gesucht

Warendorf (ots)

Im Zusammenhang mit einer Betrugstat werden Zeugen gesucht, die am Donnerstag, 12.2.2026 gegen 20.00 Uhr einen Tatverdächtigen auf der Kirchstraße in Stromberg gesehen haben. Der Gesuchte ist südosteuropäischen Typs, etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat ein schmales Gesicht und dunkle wellige Haare. Der Mann trug eine weite helle Jeans, helle Schuhe und eine schwarze Jacke. Wer hat den Tatverdächtigen und/oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:48

    POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 12.2.2026 brachen Unbekannte zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr in ein Haus in der Straße Am Haus Borg in Everswinkel ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:40

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Geschäftsräume

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Freitag, 13.2.2026, um 3.08 Uhr in Räume eines Geschäftshauses in der Zeppelinstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter gelangten im weiteren Verlauf in ein Telefongeschäft. Bislang gibt es keine Hinweise, dass der oder die Einbrecher etwas stahlen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:28

    POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Auseinandersetzung im Festzelt

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 13.2.2026 kam es gegen 1.20 Uhr im Sünninghausener Festzelt auf der Dorfstraße zu einer Auseinandersetzung. Nach Angaben einer 34-jährigen Oelderin und einer 36-jährigen Beckumerin seien sie von einer Unbekannten geschlagen worden. Ein 38-jähriger Oelder, der angab schlichtend eingegriffen zu haben, habe ebenfalls einen Schlag abbekommen. Bei der Auseinandersetzungen seien alle drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren