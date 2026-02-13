POL-WAF: Oelde-Stromberg. Hinweise zu Betrüger gesucht
Warendorf (ots)
Im Zusammenhang mit einer Betrugstat werden Zeugen gesucht, die am Donnerstag, 12.2.2026 gegen 20.00 Uhr einen Tatverdächtigen auf der Kirchstraße in Stromberg gesehen haben. Der Gesuchte ist südosteuropäischen Typs, etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat ein schmales Gesicht und dunkle wellige Haare. Der Mann trug eine weite helle Jeans, helle Schuhe und eine schwarze Jacke. Wer hat den Tatverdächtigen und/oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
