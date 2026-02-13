POL-WAF: Oelde-Stromberg. Hinweise zu Betrüger gesucht

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Freitag, 13.2.2026, um 3.08 Uhr in Räume eines Geschäftshauses in der Zeppelinstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter gelangten im weiteren Verlauf in ein Telefongeschäft. Bislang gibt es keine Hinweise, dass der oder die Einbrecher etwas stahlen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

mehr