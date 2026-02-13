POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 12.2.2026 brachen Unbekannte zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr in ein Haus in der Straße Am Haus Borg in Everswinkel ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
