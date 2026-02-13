POL-WAF: Beckum. Schnellen Autofahrer angehalten
Warendorf (ots)
Am Freitag, 13.2.2026 stellten Polizisten gegen 4.20 Uhr ein schnell fahrendes Auto in der Beckumer Innenstadt fest. Die Beamten hielten den 21-jährigen Fahrer an. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Beckumer absolut fahruntüchtig war. Die Einsatzkräfte ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen ein.
