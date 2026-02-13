PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer zeigte gefälschten Führerschein vor

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.2.2026 hielten Polizisten gegen 21.35 Uhr einen Autofahrer auf der Weststraße in Ahlen an. Bei der Kontrolle zeigte der 20-Jährige einen Führerschein vor, der gefälscht war. Die Beamten stellten das falsche Dokument sicher und leiteten Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Hamm ein. Zum einen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und zum anderen, weil er tatsächlich keinen Führerschein besitzt.

