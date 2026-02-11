PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock/Telgte-Westbevern. Während Arbeiten an Windrad verstorben - Kein Hinweis auf ein Fremdverschulden - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 5.2.2026, 11.10 Uhr

Warendorf (ots)

Der am Mittwoch, 4.2.2026 in einem Windrad an der L 811 zwischen Ostbevern-Brock und Westbevern verstorbene Mann wurde obduziert. Bei der Obduktion des 26-Jährigen ergaben sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Todesursache steht noch nicht fest. Allerdings stehen noch eine feingewebliche Untersuchung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen aus. Unklar ist, wann das Ergebnis abschließend vorliegt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

