Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Geschädigter und Zeugen einer Schlägerei gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden ein geschädigter Junge sowie Zeugen, die Angaben zu einer Schlägerei in Freckenhorst am Donnerstag, 29.1.2026, gegen 13.25 Uhr machen können. Der Junge soll im Bereich der Bushaltestelle an der Everswinkler Straße, Höhe des alten Rathauses mit Fäusten geschlagen und gewürgt worden sein. Selbst als er bereits am Boden lag. Ein Busfahrer habe die Beteiligten aufgefordert aufzuhören, sei dann jedoch weitergefahren. Der Vorfall soll von Unbeteiligten gefilmt worden sein. Bislang hat sich der geschädigte Junge nicht bei der Polizei gemeldet. Der Geschädigte, Beteiligte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

