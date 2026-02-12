Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Führerschein eines alkoholisierten Autofahrers sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.2.2026 hielten Polizisten gegen 15.15 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Westring in Beelen an. Der 65-Jährige war erkennbar alkoholisiert, was ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Da der Beelener absolut fahruntüchtig war, ließen die Einsatzkräfte ihm einen Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie seinen Führerschein sicher, untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

