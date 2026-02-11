Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hinweise zu tatverdächtiger Frau gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Hinweise zu einer tatverdächtigen Frau, die am Dienstag, 10.2.2026, gegen 10.10 Uhr eine Jugendliche auf dem Neubeckumer Bahnhof angriff. Die 17-Jährige warteten auf dem Bahnsteig auf ihren Zug, als sie von der Unbekannten angeschrien wurde. Im weiteren Verlauf schlug die Frau mit ihrer Handtasche die Jugendliche. Die leichtverletzte Beckumerin konnte sich durch einen Tritt Abstand zu der Unbekannten verschaffen. Ein Passat sprach die Tatverdächtige an und informierte die Polizei. Die Unbekannte flüchtete in Richtung Innenstadt.

Zu der gesuchten Frau liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, eingefallenes Gesicht, struppige Haare, schlechte Zähne, grau/blonde Haare, trug eine rote Jacke, eine schwarze Hose, einen grauen Schal, weiße Schuhe und hatte eine schwarze Handtasche dabei.

Der unbekannte Passant sowie Personen, die Hinweise zu der gesuchten Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell