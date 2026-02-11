POL-WAF: Oelde. Fiat 500 beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Zwischen Sonntag, 8.2.2026, 0.00 Uhr und Montag, 9.2.2026, 8.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen Fiat 500, der am Fahrbahnrad des Deipenwegs in Oelde stand. Dabei entstand ein Sachschaden an der Fahrertür. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell