Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fiat 500 beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Sonntag, 8.2.2026, 0.00 Uhr und Montag, 9.2.2026, 8.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen Fiat 500, der am Fahrbahnrad des Deipenwegs in Oelde stand. Dabei entstand ein Sachschaden an der Fahrertür. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

