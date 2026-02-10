Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeuge meldete Joint-rauchenden Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Montag (09.02.2026) um 16.45 Uhr meldet ein Zeuge einen Autofahrer auf der Kapellenstraße in Ahlen. Dieser würde während der Fahrt einen Joint rauchen. Die eingesetzten Polizisten konnten das Auto und den Fahrer auf dem Lilienthalweg antreffen. Der 35-Jährige aus Ahlen räumte den Drogenkonsum ein und auch das er keinen Führerschein besitzen würde. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

