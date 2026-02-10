Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ein Verletzter bei Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Am Montag (09.02.2026) um 11.50 Uhr kam es in Ahlen an der Einmündung Zeppelinstraße / Ikarusweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 71-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw den Ikarusweg und bog nach links auf die Zeppelinstraße ab. Hier fuhr ein 52-jähriger aus Ahlen in Richtung Dolberg mit seinem Auto. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei der Mann leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autos wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

