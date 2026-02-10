Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag (09.02.2026) um 15 Uhr kam es an einer Einmündung der Gersteinstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Gersteinstraße und bog an einer Einmündung (ebenfalls Gersteinstraße) nach rechts ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 30-Jährigen aus Hamm der dem Ahlener entgegen kam. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Ahlener erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber keine weitere Behandlung. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt.

