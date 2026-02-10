Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Kleinkind

Warendorf (ots)

Am Montag (09.02.2026) um 14.20 Uhr kam es in Telgte an der Einmündung Warendorfer Straße / Delsener Heide zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-Jährige aus Sassenberg befuhr mit ihrem Pkw die Warendorfer Straße in Richtung Warendorf. An der Kreuzung fuhr sie in die Kreuzung ein obwohl die Ampel Rotlicht zeigte. Eine 36-jährige Telgterin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Delsener Heide und bog an der Einmündung nach links in Richtung Telgte ab. Mit ihr im Fahrzeug befand sich ihr 6 Monate alter Sohn in einem entsprechenden Kindersitz. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Kind wurde zur vorsorglichen Untersuchung durch Rettungskräfte in ein Krankanhaus gebracht. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Die beiden Pkw wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung war bis 16 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell