Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.02.2026 (Rosenmontag) fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes Neubeckum aus. In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Polizeiwache Beckum oder eine andere Polizeidienststelle, die 24 Stunden besetzt ist. Alternativ können Sie die online Internetwache https://internetwache.polizei.nrw/ nutzen. In Notfällen wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.

