PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026 ist das Ennigerloher Rathaus wegen einer Veranstaltung auf dem Marktplatz geschlossen. Aus diesem Grund fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes Ennigerloh aus. In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Polizeiwache Oelde oder eine andere Polizeiwache. Alternativ können die online Internetwache https://internetwache.polizei.nrw/ nutzen. In Notfällen wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:16

    POL-WAF: Oelde. Unbekannte gaben Einbruchsversuch auf

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 7.2.2026 versuchten unbekannte Personen gegen 19.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Joseph-Cardijn-Straße in Oelde einzubrechen. Als der oder die Täter bemerkten, dass das Haus bewohnt war, flüchteten sie. Wer hat im Bereich der Joseph-Cardijn-Straße verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:57

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unbekannte sprühten etliche Graffitis

    Warendorf (ots) - Zwischen Freitagabend (6.2.2025, 18.00 Uhr) und Samstagvormittag (7.2.2026, 10.00 Uhr) sprühten Unbekannte etliche Graffitis in Neubeckum. Betroffen sind Objekte, wie z. B. Garagen auf folgenden Straßen: Im Südfelde, Hauptstraße und Gerhart-Hauptmann-Straße. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet? Wer kann Angaben zu ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:51

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Sachbeschädigung dank aufmerksamer Anwohnerin geklärt

    Warendorf (ots) - Geklärt ist eine Sachbeschädigung am Neubeckumer Bahnhof, die sich am Samstag, 7.2.2026, gegen 5.25 Uhr ereignet hat. Eine Anwohnerin wurde durch laute Geräusche auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Anhand der von ihr übermittelten Personenbeschreibung konnten Polizisten einen 25-Jährigen identifizieren, der sich dort aufhielt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren