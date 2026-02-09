POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 12.02.2026 ist das Ennigerloher Rathaus wegen einer Veranstaltung auf dem Marktplatz geschlossen. Aus diesem Grund fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes Ennigerloh aus. In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Polizeiwache Oelde oder eine andere Polizeiwache. Alternativ können die online Internetwache https://internetwache.polizei.nrw/ nutzen. In Notfällen wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.
