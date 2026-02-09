POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unbekannte sprühten etliche Graffitis
Warendorf (ots)
Zwischen Freitagabend (6.2.2025, 18.00 Uhr) und Samstagvormittag (7.2.2026, 10.00 Uhr) sprühten Unbekannte etliche Graffitis in Neubeckum. Betroffen sind Objekte, wie z. B. Garagen auf folgenden Straßen: Im Südfelde, Hauptstraße und Gerhart-Hauptmann-Straße. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet? Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
