Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unbekannte sprühten etliche Graffitis

Warendorf (ots)

Zwischen Freitagabend (6.2.2025, 18.00 Uhr) und Samstagvormittag (7.2.2026, 10.00 Uhr) sprühten Unbekannte etliche Graffitis in Neubeckum. Betroffen sind Objekte, wie z. B. Garagen auf folgenden Straßen: Im Südfelde, Hauptstraße und Gerhart-Hauptmann-Straße. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet? Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 10:51

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Sachbeschädigung dank aufmerksamer Anwohnerin geklärt

    Warendorf (ots) - Geklärt ist eine Sachbeschädigung am Neubeckumer Bahnhof, die sich am Samstag, 7.2.2026, gegen 5.25 Uhr ereignet hat. Eine Anwohnerin wurde durch laute Geräusche auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Anhand der von ihr übermittelten Personenbeschreibung konnten Polizisten einen 25-Jährigen identifizieren, der sich dort aufhielt. Der ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:34

    POL-WAF: Ahlen. Autofahrer beging gleich mehrere Verstöße

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 7.2.2026, 19.45 Uhr fiel Polizisten auf der Südstraße in Ahlen ein Autofahrer auf, der den Motor aufheulen ließ und so stark beschleunigte, dass die Reifen quietschten. Bei der sich deshalb anschließenden Kontrolle des 45-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen Cannabis- und Betäubungsmittelkonsum. Außerdem hatte der Sendenhorster einen offenen Haftbefehl und führte ein verbotenes ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:19

    POL-WAF: Ostbevern. Zeuginnen meldeten Alkoholfahrt

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 7.2.2026 fiel ein Autofahrer gegen 19.30 Uhr auf der Schmeddehausener Straße in Ostbevern auf. Der 65-Jährige fuhr Schlangenlinien sowie quer über die Gegenfahrbahn auf den Radweg und hatte kein Licht eingeschaltet. Auf dem Radweg ließ der Ostbeverner das Auto stehen und fiel beim Aussteigen in das gegenüberliegende Gebüsch. Anschließend ging er zu Fuß in Richtung Brock und wurde von ...

    mehr
