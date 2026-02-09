Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer beging gleich mehrere Verstöße

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.2.2026, 19.45 Uhr fiel Polizisten auf der Südstraße in Ahlen ein Autofahrer auf, der den Motor aufheulen ließ und so stark beschleunigte, dass die Reifen quietschten. Bei der sich deshalb anschließenden Kontrolle des 45-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen Cannabis- und Betäubungsmittelkonsum. Außerdem hatte der Sendenhorster einen offenen Haftbefehl und führte ein verbotenes Einhandmesser mit, welches sichergestellt wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Später übergaben die Einsatzkräften den 45-Jährigen der Justiz und leiteten Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell