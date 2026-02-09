PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zeuginnen meldeten Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.2.2026 fiel ein Autofahrer gegen 19.30 Uhr auf der Schmeddehausener Straße in Ostbevern auf. Der 65-Jährige fuhr Schlangenlinien sowie quer über die Gegenfahrbahn auf den Radweg und hatte kein Licht eingeschaltet. Auf dem Radweg ließ der Ostbeverner das Auto stehen und fiel beim Aussteigen in das gegenüberliegende Gebüsch. Anschließend ging er zu Fuß in Richtung Brock und wurde von Polizisten sowie dem alarmierten Rettungsdienst im Bereich der Straße Am Kirchgarten angetroffen. Der Mann war stark alkoholisiert, so dass ihn die Beamten mitnahmen. Sie ließen ihm Blutproben entnehmen und stellten die Autoschlüssel sicher. Außerdem leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren gegen den 65-Jährigen ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:00

    POL-WAF: Warendorf. Schmuckkästchen bei Wohnungseinbruch gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Samstag, 7.2.2026, zwischen 16.30 Uhr und 22.45 Uhr in eine Wohnung eines Doppelhauses an der Katharinenstraße in Warendorf ein. Der oder die Täter stahlen ein Schmuckkästchen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:47

    POL-WAF: Sendenhorst-Alberloh. Mit Pkw durch Graben gefahren

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 6.2.2026, 17.10 Uhr wurde ein Beifahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 520 zwischen Wolbeck und Albersloh leicht verletzt. Der 50-Jährige Fahrer des Pkws fuhr in Richtung Sendenhorst und in einer Kurve geradeaus. Dabei kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben und blieb auf einem Feld stehen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten 47-jährigen Beifahrer aus ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:37

    POL-WAF: Beckum. Zeugen nach möglichem Verkehrsunfall gesucht

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 6.2.2026, gegen 6.00 Uhr stürzte ein Fußgänger auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Neubeckum, als er die Straße querte. Der Sturz stünde in Verbindung mit einem Fahrzeug, dass aus Richtung Innenstadt gekommen sei und die Kreuzung zur Industriestraße passierte. Nach Angaben des leicht verletzten 27-Jährigen Neubeckumers sei es wahrscheinlich zu einer Berührung gekommen. Wer hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren