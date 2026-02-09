Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zeuginnen meldeten Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.2.2026 fiel ein Autofahrer gegen 19.30 Uhr auf der Schmeddehausener Straße in Ostbevern auf. Der 65-Jährige fuhr Schlangenlinien sowie quer über die Gegenfahrbahn auf den Radweg und hatte kein Licht eingeschaltet. Auf dem Radweg ließ der Ostbeverner das Auto stehen und fiel beim Aussteigen in das gegenüberliegende Gebüsch. Anschließend ging er zu Fuß in Richtung Brock und wurde von Polizisten sowie dem alarmierten Rettungsdienst im Bereich der Straße Am Kirchgarten angetroffen. Der Mann war stark alkoholisiert, so dass ihn die Beamten mitnahmen. Sie ließen ihm Blutproben entnehmen und stellten die Autoschlüssel sicher. Außerdem leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren gegen den 65-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell