Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Bei Flucht vor Kontrolle Polizeibeamten verletzt

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagmorgen auf der B28 kurz vor der Bushaltestelle Bleiche ereignet hat. Eine 75-Jährige war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Citroen C2 auf der Bundesstraße in Richtung Dettingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 23-Jährige mit ihrem Chevrolet Aveo im stockenden Verkehr abbremsen musste und krachte ihr ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Chevrolet noch auf einen davor abbremsenden Dacia Lodgy einer 36-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings wurden der Citroen und der Chevrolet so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der Sachschaden an den drei Autos wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall auf B 10

Ein Auffahrunfall hat am Montagnachmittag zu größeren Verkehrsbehinderungen auf der B 10 in Richtung Göppingen geführt. Gegen 15.20 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem Iveco-Laster mit Anhänger auf der Bundesstraße unterwegs und krachte auf Höhe Weil/Bühl im stockenden Verkehr ins Heck eines Smart, der von einem 44 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Der Smart wurde dadurch nach vorne geschleudert, drehte sich um die eigene Achse und touchierte die Mittelleitplanken. Auf dem mittleren Grünsteifen blieb der Wagen schließlich stehen. Am Smart dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Insgesamt schätzt die Polizei die Beschädigungen auf circa 17.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der mit Erdreich verschmutzen Fahrbahn durch die Straßenmeisterei war eine Sperrung der linken Spur erforderlich. Dies führte im Berufsverkehr zu entsprechenden Behinderungen. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer gestürzt

Ein Radfahrer ist bei einem Sturz am Montagmittag verletzt worden. Der 29 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Mountainbike gegen 13.10 Uhr die Obere Beutau bergabwärts in Richtung Stadtmitte und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Filderstadt / Flughafen Stuttgart (ES): Bei Kollision verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einer Kollision am Montagnachmittag erlitten. Gegen 17 Uhr wollte der 29-jährige Opel-Lenker aus einem Parkhaus beim Luftfrachtzentrum ausfahren und übersah hierbei einen von links kommenden Peugeot Boxer, dessen 51 Jahre alter Lenker geradeaus weiterfahren wollte. Beim anschließenden Zusammenprall zog sich der 29-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ostfildern (ES): Fahrzeugbrand

In den Schwertleswiesenweg zwischen Kemnat und Stuttgart-Riedenberg sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend, gegen 19 Uhr, gerufen worden. Dort war im Motorraum eines Porsche ein Feuer ausgebrochen, wodurch die Front des Wagens ausbrannte. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr musste der Cayenne abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. (mr)

Tübingen / Reutlingen (TÜ/RT): Bei Flucht vor Kontrolle Polizeibeamten verletzt (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 26-jährigen Autofahrer, der am Montagnachmittag vor einer Kontrolle geflüchtet ist und dabei einen Beamten verletzt hat. Der Mann wurde als Fahrer eines weißen Mercedes A250e gegen 17.20 Uhr in eine Kontrollstelle der Verkehrspolizei Tübingen an der B 27 in Tübingen, Höhe Kelterweg, gelotst, da er während der Fahrt sein Handy benutzt haben soll. Im weiteren Verlauf konnte von den Einsatzkräften Cannabisgeruch festgestellt werden. Außerdem ergab sich der Verdacht auf eine entsprechende Beeinflussung des 26-Jährigen. Nachdem diesem ein entsprechender Test angeboten worden war, beschleunigte der Mann seinen Wagen, wobei der Fuß eines Beamten von einem Reifen überfahren wurde. Die dabei erlittenen Verletzungen mussten nachfolgend ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Polizeibeamte ist bis auf Weiteres dienstunfähig. Auf seiner Flucht auf der B 27 in Richtung Stuttgart löste der Mercedes-Lenker mehrere stationäre Blitzer-Anlagen aus und missachtet auf Höhe der Schweickhardtstraße eine rote Ampel. Anschließend wechselte er auf die B 28 nach Reutlingen, die er an der Anschlussstelle Reutlingen-Zentrum verließ. An der Einmündung der Konrad-Adenauer-Straße konnte der Mercedes durch mehrere Streifenwagenbesatzungen schließlich angehalten werden. Der 26-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Dabei wurden auch Scheiben des Wagens beschädigt. Über die gesamte Strecke hinweg hatte der Mann mehrfach und wiederholt die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten teils massiv überschritten, sich zwischen vorausfahrenden und entgegenkommenden Fahrzeugen hindurchgeschlängelt und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Führerschein des 26-Jährigen, der eine Blutprobe abgeben musste, wurde beschlagnahmt, der Mercedes sichergestellt. In dem Wagen stießen die Beamten auf Cannabis sowie zwei sogenannte Polenböller. Der Beschuldigte wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zeugen, die die Flucht des 26-Jährigen beobachtet haben oder dadurch selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Meßstetten (ZAK): Pkw überschlägt sich

Am Dienstagvormittag hat sich ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person zwischen Hossingen und der Gemeinde Tieringen ereignet. Die 22-jährige Fahrerin eines Dacia befuhr gegen 7.30 Uhr die K 7143 von dem Meßstettener Ortsteil kommend in Richtung Tieringen. Zwischen den Abzweigungen nach Oberdigisheim und Laufen kam sie wohl aufgrund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Die augenscheinlich unverletzte 22-Jährige wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden am Pkw in Höhe von etwa 3.500 Euro (ar)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell