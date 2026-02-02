Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Gaststätte, Bäckerei und Wohnhaus; Verkehrsunfälle; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Spielautomaten aufgebrochen

Eine Gaststätte in der Bernhäuser Hauptstraße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Unbekannte drang gegen drei Uhr gewaltsam über die Eingangstüre in das Lokal ein. Dort brach er einen Spielautomaten auf und stahl aus diesem das Bargeld. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (am)

Ostfildern-Nellingen (ES): Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in der Ludwig-Jahn-Straße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und 4.40 Uhr drang ein Unbekannter über eine Seitentüre in den Verkaufsraum ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf das Wechselgeld, mit dem er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (am)

Nürtingen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Unteren Wengertstraße im Stadtteil Raidwangen sind Unbekannte zwischen Mittwoch, zehn Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum nutzten Kriminelle die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen gewaltsam ins Gebäude ein. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem dürften sie auf Bargeld und weitere Wertsachen gestoßen sein, mit denen sie unerkannt das Weite suchten. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dettingen/Teck (ES): Gegenverkehr übersehen

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichtverletzt wurde eine 24-jährige Fiat-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Kirchheimer Straße ereignet hat. Ein 23-Jähriger war kurz vor sieben Uhr mit seinem Audi A3 auf der Kirchheimer Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf den Zubringer zur B465 einbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 24-Jährige, die mit ihrem Fiat 500 keine Chance mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Während der Audi-Fahrer unverletzt blieb, musste die 24-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 12.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Owen (ES): Heftig aufgefahren

Vier beschädigte Fahrzeuge und Sachschäden in Höhe vor rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der L1210 zwischen der Einmündung Tiefenbachtal und Owen ereignet hat. Ein 25-Jähriger war gegen 13 Uhr mit seinem Mitsubishi Pajero auf der Landesstraße in Richtung Owen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vor ihm fahrender 34-Jähriger mit seinem Hyundai i20 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er krachte mit solcher Wucht ins Heck des Hyundai, dass dieser auf einen davorstehenden Citroen C3 einer 27-Jährigen und diese wiederum auf eine davorstehende Mercedes E-Klasse einer 41-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde nach derzeitigen Kenntnissen niemand. Allerdings waren der Mitsubishi und der Hyundai nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich Sonntagnacht an der Kreuzung Waldhäuser Straße / Nordring ereignet hat. Ein 20-Jähriger war gegen 23 Uhr mit seinem Peugeot 2008 auf der Waldhäuser Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Nordring übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Kia Rio eines 25-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war das Auto des Unfallverursachers so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 60.000 Euro geschätzt. (am)

Tübingen (TÜ): Streitigkeiten

Zu Streitigkeiten, bei denen auch ein Messer eingesetzt worden sein soll, wurde die Polizei am Sonntagnachmittag in die Sieben-Höfe-Straße gerufen. Dort war es zwischen einem 34-Jährigen und seinem 42 Jahre alten Bekannten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Diese mündeten rasch in Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der Jüngere dem Älteren durch einen Schlag mit einem Messergriff verletzt haben soll. Während der 42-Jährige zur ambulanten Behandlung seiner dabei erlittenen Blessuren vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste, ergriff der namentlich bekannte 34-Jährige die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen in der Folge ergebnislos. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Auto mehrfach überschlagen

Schwer verletzt wurde ein 49-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der B296. Der Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Bundesstraße in Richtung Herrenberg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam er mit seinem Wagen in einer leichten Rechtskurve zwischen den Abfahrten Reusten und Breitenholz nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Ford auf den angrenzenden Feldern und blieb letztendlich nach rund 200 Metern auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Der Schwerverletzte wurde anschließend nach einer notärztlichen Erstbehandlung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Fiesta, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 3.000 Euro entstanden sein dürfte, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

