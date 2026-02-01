Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Auseinandersetzungen; Zigarettenautomat aufgebrochen; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Verkehrsunfall nach Rotlichtmissachtung

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Sonntagvormittag, gegen 9.50 Uhr, in der Eberhardstraße ereignet. Nach derzeitigem Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Audi A4 die Eberhardstraße von der Karlstraße kommend mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. An der Kreuzung zur Gutenbergstraße/Willy-Brandt-Platz fuhr sie zwischen zwei aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt wartenden Pkw durch, kollidierte mit diesen und schleuderte in der Folge in den Kreuzungsbereich. Im weiteren Verlauf prallte der Audi noch gegen einen entgegenkommenden VW Polo, welcher nach links in die Gutenbergstraße abbiegen wollte. Die Unfallverursacherin sowie der 49-jährige Fahrer eines der an der Lichtzeichenanlage wartenden Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallörtlichkeit musste für die Dauer der Unfallfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen teilweise gesperrt werden. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizei, war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit neun Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Es wird geprüft, ob möglicherweise eine gesundheitliche Beeinträchtigung der 25-Jährigen unfallursächlich sein könnte.

Sonnenbühl (RT): Unfall beim Überholen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße 230 zwischen Sonnenbühl-Genkingen und Gönningen ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 62-Jährige mit ihrem Nissan Micra die L 230 in Fahrtrichtung Gönningen, als sie im Bereich der ersten Spitzkehre den Renault Twingo eines 21-Jährigen sowie einen Lkw überholen wollte. Als sich die Nissan-Fahrerin auf gleicher Höhe mit dem Renault befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein bei der 62-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille, weswegen sie eine Blutprobe als auch den Führerschein abgeben musste. Der Sachschaden am Nissan wird auf circa 5.000 Euro, am Renault auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Wannweil (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

Ein Unbekannter ist am Samstag in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 22.45 Uhr in ein Gebäude in der Grießstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt und durchsuchte die Räumlichkeiten, wobei er Bargeld auffinden und entwenden konnte. Im Anschluss flüchtete der Einbrecher unerkannt. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen, die Ermittlungen dauern an.

Metzingen (RT): Schlägerei nach Gaststättenbesuch

Das Polizeirevier Metzingen hat ein Ermittlungsverfahren gegen drei Männer eingeleitet, nachdem es am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in der Nürtinger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen ist. Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 3 Uhr in der Lokalität zunächst zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Gästen. Die Beteiligten begaben sich dann nach draußen, wo die drei tatverdächtigen Männer im Alter zwischen 29 und 33 Jahren gemeinsam auf einen 28-Jährigen einschlugen. Dieser wurde derart schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Esslingen (ES): Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und mehreren Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Samstagnachmittag in Esslingen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 23-jährige Lenker eines VW Touareg gegen 14.15 Uhr die Landesstraße 1195 von Berkheim kommend in Richtung Oberesslingen. Auf Höhe der Einmündung Hammerschmiede erkannte er mutmaßlich zu spät, dass sich der Verkehr auf der zweispurigen Landesstraße aus Richtung Adenauerbrücke zurückstaute. Um eine Kollision mit dem auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt wartenden Skoda Octavia eines 34-Jährigen zu verhindern, versuchte der VW-Fahrer nach links auszuweichen. Hierbei streifte er den Skoda, woraufhin der VW auf die Gegenfahrbahn abgewiesen wurde und dort frontal mit dem ebenfalls verkehrsbedingt wartenden Renault Twingo eines 30-Jährigen zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault mehrere Meter nach hinten geschoben. Drei Mitfahrer im Alter zwischen 33 und 35 Jahren in dem mit insgesamt fünf Personen besetzten Skoda erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 26.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit zeitweise gesperrt werden, dies hatte leichte Verkehrsbehinderungen zur Folge.

Filderstadt-Sielmingen (ES): Schmuck gestohlen

Ein Wohnhaus in der Silcherstraße ist am Samstag ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Unbekannte verschaffte sich in der Zeit zwischen 17 Uhr und 0.30 Uhr Zutritt zum Gebäude und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle unter anderem Schmuck. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zigarettenautomat aufgebrochen und leergeräumt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Zigarettenautomat in der Steinbeisstraße aufgebrochen. Nachdem die unbekannten Täter den Automaten mit einem Trennschleifer gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie im Anschluss sämtliche Zigarettenpackungen. Der Wert des Diebesgutes kann bislang nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen übernommen.

Denkendorf (ES): Vandalen unterwegs

Samstagnacht, gegen 23.30 Uhr, sind in der Goethestraße drei Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden. Eine Zeugin konnte beobachten, wie eine dreiköpfige Gruppe gegen die geparkten Fahrzeuge trat und hierbei polizeifeindliche Parolen skandierte. Die verständigte Polizei konnte nach einem weiteren Hinweis in naher Umgebung zwei Heranwachsende feststellen, die inhaltsgleiches Geschrei wie die Täter der Sachbeschädigung von sich gaben. Inwieweit die beiden 18- und 19-Jährigen in Verbindung mit den beschädigten Pkw stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es wird von einem Gesamtschaden von etwa 500 Euro ausgegangen.

Nürtingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Unteren Wengertstraße im Stadtteil Raidwangen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwochmittag und Samstagnachmittag verschaffte sich ein Krimineller über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Inventar nach Stehlenswertem. Außerdem wurde durch den Unbekannten ein Tresor aufgebrochen. Entwendet wurden nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld und Edelmetalle. Das Polizeirevier Nürtingen hat unter Hinzuziehung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Eine leicht verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 465 zugetragen hat. Eine 54-Jährige befuhr gegen 19.15 Uhr mit ihrem VW Touran die B 465 von Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Owen. An der Einmündung zur Auffahrt der BAB 8 bog sie nach links ab, missachtete hierbei jedoch eine rote Ampel und kollidierte in der Folge mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes einer 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW zunächst auf eine Verkehrsinsel abgewiesen und kam erst nach mehreren Metern zum Stehen. Der Mercedes drehte sich und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Endstand. Die Mercedes-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von knapp unter einem Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die beiden Pkw, an welchen ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 21.30 Uhr war die B 465 in eine Richtung sowie die Auf- und Abfahrt der Autobahn voll gesperrt. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, die Feuerwehr mit insgesamt vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ebenfalls vor Ort.

Dettingen unter Teck (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Limburgstraße ist ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Samstag, 9.45 Uhr eingebrochen. Der Kriminelle verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus, in welchem er anschließend in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen nach Wertvollem durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Auseinandersetzung vor Gaststätte

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht vor einer Gaststätte in der Gartenstraße gekommen. Nach einem zunächst verbalen Streit wurde ein 25-Jähriger von einem 60-Jährigen sowie seinem 38-jährigen Sohn zu Boden geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf beteiligten sich zwei weitere Söhne des 60-Jährigen an der Schlägerei und wirkten ebenfalls auf den 25-Jährigen ein. Dieser erlitt Verletzungen am Kopf und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zu den Gründen der Körperverletzung aufgenommen.

