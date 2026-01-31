Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Unfälle, räuberische Erpressung

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Brand auf Gelände einer Kfz-Werkstatt

Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand durch einen Brand auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Römerstraße in Holzelfingen am Freitagabend. Als zwei Mitarbeiter gegen 19.45 Uhr in den Feierabend gehen wollten, bemerkten sie im Außenbereich einen brennenden Plastikbehälter, in dem entsorgte Autobatterien gelagert werden. Nachdem erste Löschversuche mittels Feuerlöscher erfolglos blieben, verständigten sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hatten die Lage schnell im Griff und konnten somit eine Ausdehnung des Brandes verhindern. Ein 38-jähriger Werkstattmitarbeiter erlitt bei den Löschversuchen durch Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Selbstentzündung einer Altbatterie brandursächlich sein.

Pfullingen (RT): Unfall zwischen PKW und Pedelec

Am Freitagabend ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen. Gegen 18.30 Uhr war ein 53-Jähriger auf seinem Pedelec in der Gönninger Straße unterwegs und stieß mit einer entgegenkommenden 50-jährigen Pkw-Lenkerin zusammen, welche in die Sandstraße abbiegen wollte und diesen übersah. Der Pedelec Fahrer stürzte nach der Kollision mit dem Pkw und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.500 Euro.

Erkenbrechtsweiler (ES): Versuchte räuberische Erpressung

Am Freitag, gegen 16.00 Uhr, ist es in der Oberen Straße zu einem Erpressungsversuch gekommen. Demnach befand sich ein zwölf Jahre alter Junge aus Erkenbrechtsweiler auf dem Weg zu seiner Familie, als er einer mehrköpfigen Personengruppe von Jugendlichen begegnete, welche ihm den Weg versperrte. Diese forderten von ihm die Herausgabe von Geld. Als der Bedrohte seine Taschen entleerte, holte er unter anderem auch sein Taschenmesser heraus. Beim Erblicken des Messers zeigte sich die Gruppe plötzlich beeindruckt und ließ vom Zwölfjährigen ab. So konnte der Junge unversehrt zu seiner Familie gelangen, welche wiederum die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzte. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern und dem Tatgeschehen dauern weiter an.

Schlaitdorf (ES): Fahrzeug in Brand geraten

In die Steigstraße sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen, um 1.44 Uhr, gerufen worden. Dort war ein BMW vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Pkw konnte von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Beobachtung vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Schömberg (ZAK): Fußläufig nach Verkehrsunfall geflüchtet

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf der L435 bei Schömberg ereignet hat. Gegen 20.15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Seat-Fahrer die L435 in Fahrtrichtung B27. Kurz vor der Einmündung überfuhr der Pkw eine Verkehrsinsel, um danach ungebremst über die B27 hinweg in dicht bewachsenem Gestrüpp zum Stehen zukommen. Danach flüchteten die beiden Fahrzeuginsassen zu Fuß in Richtung Schörzingen. Durch Zeugen, die den Unfall beobachteten, konnte der Eindruck gewonnen werden, dass die beiden Flüchtenden merklich unter Alkoholeinfluss standen. Im Rahmen der Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die weiteren Ermittlungen zu den Flüchtigen hat das Polizeirevier Balingen aufgenommen.

Winterlingen (ZAK): Fahrzeug bei Verkehrsunfall auf die Seite gekippt

Zwei verletzte Personen, hoher Sachschaden und zeitweilige Streckensperrung sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagabend auf der B463. Die 31-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Hyundai Tucson gegen 17.00 Uhr die B463 in Richtung Neuhaus. Auf Höhe Benzingen kollidierte sie im Verlauf ihres Abbiegevorgangs nach links mit dem entgegenkommenden Seat Cupra einer 32-Jährigen. Im Unfallverlauf wurde der Hyundai durch den Seat abgewiesen, touchierte eine Verkehrsinsel und kippte anschließend auf die Fahrerseite. Beide beteiligten Fahrerinnen wurden hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 10.500 Euro. Der Hyundai musste aufgrund der Beschädigungen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die B463 bei Winterlingen kurzzeitig gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr ebenfalls vor Ort.

Albstadt (ZAK): Bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern ist es in der Nacht zum Samstag an der Bushaltestelle Albstadion in der Gymnasiumstraße gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 01.30 Uhr zwischen einem 20-jährigen und einem 31-jährigen Mann zum Streitgespräch, welches sich in eine körperliche Auseinandersetzung mit Faustschlägen entwickelte. Dabei schlug der 31-Jährige mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde schwerverletzt vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell