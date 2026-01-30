Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Wolfschlugen (ES): Fahndung nach Exhibitionisten (Zeugenaufruf)

Nach einem Unbekannten, der sich am Donnerstagmittag in der Nürtinger Straße vor zwei Kindern entblößt haben soll, fahndet das Polizeirevier Nürtingen. Die beiden neun und zehn Jahre alten Mädchen waren gegen 13.30 Uhr zu Fuß in der Nürtinger Straße unterwegs, als sie von dem Unbekannten im Vorbeilaufen an der Bushaltestelle Siedlung zunächst gerufen worden sein sollen. Als sie sich zu ihm umdrehten, soll er sie unflätig angesprochen und sich vor ihnen entblößt haben. Die Mädchen flüchteten sofort auf den Parkplatz des Sportgeländes. Als sie sich wieder umdrehten, war der Mann weg. Die Kinder vermuteten, dass er in den Bus der Linie 74, der gerade in Richtung Ortsmitte wegfuhr, eingestiegen war. Mutmaßlich könnte er auch in einen roten Kleinwagen gestiegen sein. Diesen hatte eines der Mädchen im Bereich der Bushaltestelle wohl zuvor stehen sehen. Der Mann wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, muskulös und sonnengebräunt beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Hose, schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Strickmütze bekleidet gewesen sein und einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

In die Holzwiesenstraße sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, gerufen worden. Dort war ein geparkter Hyundai wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Obwohl der Pkw von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden konnte, dürfte ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. (mr)

